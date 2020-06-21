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Во Владимирской области умер еще один пациент с COVID-19
Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 51, выздоровели более 2,2 тысячи человек, сообщила администрация РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:39
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимирская область

Во Владимирской области умер еще один пациент с COVID-19

12:39 21.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 51, выздоровели более 2,2 тысячи человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 20 июня их число достигло 50.
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"За период наблюдения в области отмечен 51 летальный случай. Выздоровели в регионе 2206 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 20 июня – 37 человек", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в области подтверждено 53 случая новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 3903 случая COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимирская область
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