Во Владимирской области умер еще один пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 51, выздоровели более 2,2 тысячи человек, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 20 июня их число достигло 50.

"За период наблюдения в области отмечен 51 летальный случай. Выздоровели в регионе 2206 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 20 июня – 37 человек", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в области подтверждено 53 случая новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 3903 случая COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.