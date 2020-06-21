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Синоптики предупредили о скандинавском антициклоне в Москве
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о приближении скандинавского антициклона. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:37
татьяна позднякова
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РИА Новости
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татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики предупредили о скандинавском антициклоне в Москве

12:37 21.06.2020
10325
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о приближении скандинавского антициклона.
По ее словам, на следующей неделе он принесет массы прохладного воздуха, из-за чего в ночные часы температура в Москве может понизиться 10-12 градусов выше нуля, а в области – до плюс восьми.
"То есть для этого времени это прохладные ночи, но тем не менее для отдыха это очень комфортно", - сказала она в комментарии RT.
В воскресенье днем столбик термометра поднимется до 20-21 градуса тепла, а в последующие дни будет температура будет повышаться, отметила Позднякова.
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Синоптик прогнозирует, что к середине следующей недели показатель вернется к комфортным значениям в 25-26 градусов выше нуля.
"Что касается осадков, мы рассчитываем, что антициклон разгонит эти облака, атмосферное давление будет высокое, поэтому будет преобладать переменная облачность, существенных осадков на следующей неделе не ожидается", - заключила она.
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