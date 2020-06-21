Синоптики предупредили о скандинавском антициклоне в Москве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о приближении скандинавского антициклона.
По ее словам, на следующей неделе он принесет массы прохладного воздуха, из-за чего в ночные часы температура в Москве может понизиться 10-12 градусов выше нуля, а в области – до плюс восьми.
"То есть для этого времени это прохладные ночи, но тем не менее для отдыха это очень комфортно", - сказала она в комментарии RT.
В воскресенье днем столбик термометра поднимется до 20-21 градуса тепла, а в последующие дни будет температура будет повышаться, отметила Позднякова.
Синоптик прогнозирует, что к середине следующей недели показатель вернется к комфортным значениям в 25-26 градусов выше нуля.
"Что касается осадков, мы рассчитываем, что антициклон разгонит эти облака, атмосферное давление будет высокое, поэтому будет преобладать переменная облачность, существенных осадков на следующей неделе не ожидается", - заключила она.