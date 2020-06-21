В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 66

НАЛЬЧИК, 21 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике возросло до 66, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2782 случая заболевания коронавирусом, скончались 65 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент - женщина 1950 года рождения, у нее было осложнение на фоне хронических заболеваний", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в республике выявлены 24 новых случая заболевания коронавирусом, всего 2806 установленных диагнозов COVID-19. Всего выздоровели 2273 человека.

Госпитализированы 315 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 201, из них 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6645 человек, остаются под наблюдением 644 человека, в том числе 329 – в условиях самоизоляции на дому.