https://ria.ru/20200621/1573256214.html
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 66
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике возросло до 66, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:35
2020-06-21T12:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 21 июн - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии
за сутки, общее число умерших в республике возросло до 66, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2782 случая заболевания коронавирусом, скончались 65 человек, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент - женщина 1950 года рождения, у нее было осложнение на фоне хронических заболеваний", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 24 новых случая заболевания коронавирусом, всего 2806 установленных диагнозов COVID-19. Всего выздоровели 2273 человека.
Госпитализированы 315 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 201, из них 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6645 человек, остаются под наблюдением 644 человека, в том числе 329 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.