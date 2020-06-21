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В Липецкой области при ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:35
происшествия
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происшествия

В Липецкой области при ДТП погибли пять человек

12:35 21.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате ДТП с участием двух легковых автомашин в населенном пункте Паниковец погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства ДТП выясняются.
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