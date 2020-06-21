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Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:43
владимир путин
михаил мишустин
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, михаил мишустин, образование - общество, общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

12:35 21.06.2020 (обновлено: 13:43 21.06.2020)
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Студенты на лекции в университете
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Студенты на лекции в университете. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
Президент России Владимир Путин в январском послании Федеральному Собранию поручил сохранить доступность бесплатного высшего образования. Для этого он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в первую очередь региональных, особенно в тех субъектах, где остро не хватает квалифицированных специалистов.
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"Речь идет о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.
"Мы наблюдаем значительную концентрацию талантливых студентов в столичных вузах. Наша задача - сделать высшее образование более качественным и доступным на всей территории нашей страны. Наиболее способные и подготовленные студенты должны иметь возможность поступить на бюджетное место, в первую очередь в своём регионе. Увеличение числа бюджетных мест - это одна из многочисленных мер поддержки студентов. С каждым годом количество бюджетных мест будет увеличиваться", - приводит пресс-служба Минобрнауки РФ слова главы ведомства Валерия Фалькова.
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Владимир ПутинМихаил МишустинОбразование - ОбществоОбщество
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