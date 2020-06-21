Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

"Речь идет о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.

"Мы наблюдаем значительную концентрацию талантливых студентов в столичных вузах. Наша задача - сделать высшее образование более качественным и доступным на всей территории нашей страны. Наиболее способные и подготовленные студенты должны иметь возможность поступить на бюджетное место, в первую очередь в своём регионе. Увеличение числа бюджетных мест - это одна из многочисленных мер поддержки студентов. С каждым годом количество бюджетных мест будет увеличиваться", - приводит пресс-служба Минобрнауки РФ слова главы ведомства Валерия Фалькова.