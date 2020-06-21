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Врачи назвали награды президента оценкой работы всего коллектива
Награды президента медикам говорят о высокой оценке работы всего коллектива медучреждения, считают получившие ордена Пирогова врачи. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:34
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Врачи назвали награды президента оценкой работы всего коллектива

12:34 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Награды президента медикам говорят о высокой оценке работы всего коллектива медучреждения, считают получившие ордена Пирогова врачи.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, награждены орденом Пирогова заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев и директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
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"Это очень приятно, и я очень благодарна за такую оценку работы, я думаю, что это не только за то, что происходит сейчас, за работу в условиях эпидемии, но это еще и оценка всей работа, которая посвящена развитию медицинской помощи людям пожилого возраста. Мне кажется, что мы в этом в последние годы существенно продвинулись", - рассказала Ткачева РИА Новости.
Она отметила, что в условиях эпидемии весь коллектив Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова показал себя очень хорошей командой, за короткий промежуток времени удалось мобилизовать силы и проявить лучшие качества.
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"Наш центр был перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусом. Сейчас мы возвращаемся к работе, я надеюсь, что с 1 июля мы перейдём на привычный режим работы. А тогда мы были среди первых, кто открылся для работы с пациентами с COVID-19. Перестроили свою работу, переобучили коллектив в очень короткие сроки, это только благодаря тому, что в течение предыдущих лет мы создали коллектив, который смог это быстро все сделать", - подчеркнула Ткачева.
В свою очередь, Авдеев также поблагодарил свой коллектив, отметив, что все выполняли свои обязанности.
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"Первые месяцы были сложными, в апреле выходных у нас не было, майских праздников тоже, но тем не менее. Я думаю, все, что было сделано, это все благодаря нашему коллективу. Все люди в университете - врачи, преподаватели, научные работники - отложили в сторону свои статьи, научные труды, все было брошено на врачебное поле. И в конечном итоге на спасение людей", - отметил Авдеев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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