Медведчук оценил идеи Путина о международном сотрудничестве

"Инициатива Владимира Путина - развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог - не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова - предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям", - цитирует Медведчука сайт партии в воскресенье.