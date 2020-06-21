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Медведчук оценил идеи Путина о международном сотрудничестве
Идеи президента РФ Владимира Путина о развитии международного сотрудничества и поддержке межнационального диалога, изложенные в его статье, могут стать новым... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:33
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
совет безопасности оон
владимир путин
в мире
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, совет безопасности оон, владимир путин, в мире

Медведчук оценил идеи Путина о международном сотрудничестве

12:33 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Идеи президента РФ Владимира Путина о развитии международного сотрудничества и поддержке межнационального диалога, изложенные в его статье, могут стать новым мейнстримом, считает глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.
В статье президента России под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в частности, говорится, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече. Путин уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.
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"Инициатива Владимира Путина - развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог - не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова - предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям", - цитирует Медведчука сайт партии в воскресенье.
Политик считает, что статью нельзя воспринимать иначе, кроме как "этапный и программный документ, который подводит черту под многочисленными инсинуациями в адрес Советского Союза и выносит на повестку дня действительно стратегически важные вопросы будущего".
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"Итоги Великой Отечественной войны, ставшей генеральным сражением Второй мировой, привели к созданию новой архитектуры мира, которая просуществовала неизменной в течение полувека и доказала свою эффективность. В конце XX века, после распада СССР мир стал однополярным, что позволило США проводить политику исключительно в своих интересах, но сегодня мир вновь становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества, к которому призывает Владимир Путин", - подытожил депутат.
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукСовет Безопасности ООНВладимир ПутинВ мире
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