Медведчук оценил идеи Путина о международном сотрудничестве

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Идеи президента РФ Владимира Путина о развитии международного сотрудничества и поддержке межнационального диалога, изложенные в его статье, могут стать новым мейнстримом, считает глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.
В статье президента России под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в частности, говорится, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече. Путин уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.
"Инициатива Владимира Путина - развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог - не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова - предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям", - цитирует Медведчука сайт партии в воскресенье.
Политик считает, что статью нельзя воспринимать иначе, кроме как "этапный и программный документ, который подводит черту под многочисленными инсинуациями в адрес Советского Союза и выносит на повестку дня действительно стратегически важные вопросы будущего".
"Итоги Великой Отечественной войны, ставшей генеральным сражением Второй мировой, привели к созданию новой архитектуры мира, которая просуществовала неизменной в течение полувека и доказала свою эффективность. В конце XX века, после распада СССР мир стал однополярным, что позволило США проводить политику исключительно в своих интересах, но сегодня мир вновь становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества, к которому призывает Владимир Путин", - подытожил депутат.