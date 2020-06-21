PepsiCo приостановила производство на заводе в Пекине

"После того как мы обнаружили на нашем филиале завода в районе Дасин случай заражения коронавирусной инфекцией, связанный с рынком "Синьфади", мы сразу же запустили механизм экстренного реагирования, приостановили производство, провели дезинфекцию помещения, изолировали сотрудников, а также приняли меры по раздельному хранению товара", - сообщила она на пресс-конференции.