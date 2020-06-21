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PepsiCo приостановила производство на заводе в Пекине
PepsiCo приостановила производство на одном из заводов в Пекине после обнаружения на предприятии случая заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщила в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
pepsico, inc.
пекин
китай
в мире
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коронавирус covid-19, pepsico, inc., пекин, китай, в мире

PepsiCo приостановила производство на заводе в Пекине

12:29 21.06.2020
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© РИА НовостиОптовый рынок "Синьфади" в Пекине
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
© РИА Новости
Оптовый рынок "Синьфади" в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. PepsiCo приостановила производство на одном из заводов в Пекине после обнаружения на предприятии случая заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщила в воскресенье директор отдела по административным вопросам компании PepsiCo Greater China Region Фань Чжиминь.
"После того как мы обнаружили на нашем филиале завода в районе Дасин случай заражения коронавирусной инфекцией, связанный с рынком "Синьфади", мы сразу же запустили механизм экстренного реагирования, приостановили производство, провели дезинфекцию помещения, изолировали сотрудников, а также приняли меры по раздельному хранению товара", - сообщила она на пресс-конференции.
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
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Директор уточнила, что этот случай был зарегистрирован 15 июня, а к 20 июня компания отправила на централизованный карантин 480 сотрудников, несмотря на то что анализы на коронавирус у них были отрицательные.
Она также отметила, что компания провела расследование, уже взяты пробы из окружающей среды, продукция безопасна.
Тем временем заместитель директора центра контроля и профилактики заболеваний Пекина Пан Синьхо сообщила, что на одном из пищевых предприятий в районе Дасин выявлено восемь случаев заражения COVID-19, название компании она не уточняла.
Накануне в Китае выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19PepsiCo, Inc.ПекинКитайВ мире
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