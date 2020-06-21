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Минпросвещения заявило о возможности поехать в лагерь в другом регионе
Минпросвещения РФ надеется, что к августу у лагерей появится возможность принимать детей из других регионов, заявил замминистра Денис Грибов. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:28
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения заявило о возможности поехать в лагерь в другом регионе

12:28 21.06.2020
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкРабота детских летних лагерей в Ленинградской области
Работа детских летних лагерей в Ленинградской области
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ надеется, что к августу у лагерей появится возможность принимать детей из других регионов, заявил замминистра Денис Грибов.
Он также отметил, что было принято решение о временной приостановке четырёх детских центров - "Орленок", "Артек", "Смена", "Океан". Пока министерство ориентируется на 1 июля по открытию центров, но только для детей из своих регионов.

"Надеюсь, уже к августу мы выйдем на возможность приема детей из других регионов, но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки", - заявил Грибов в эфире радио "Комсомольская правда".

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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
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