https://ria.ru/20200621/1573255876.html
Минпросвещения заявило о возможности поехать в лагерь в другом регионе
Минпросвещения РФ надеется, что к августу у лагерей появится возможность принимать детей из других регионов, заявил замминистра Денис Грибов. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:28
2020-06-21T12:28
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество