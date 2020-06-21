В Тульской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врач у окна в госпитале COVID-19

ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Еще три пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Еще три пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области , общее число летальных случаев выросло до 81, выздоровели более 4,5 тысячи человек, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 56 человек.

"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Ефремова, Щекинского и Киреевского районов в возрасте 68, 72 и 86 лет", - говорится в сообщении.

На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 5973 человек, выздоровели 4541 пациентов.

Всего в регионе умер 81 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.