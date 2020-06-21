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В Тульской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Еще три пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 81, выздоровели более 4,5 тысячи... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:27
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тульская область

В Тульской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

12:27 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Еще три пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 81, выздоровели более 4,5 тысячи человек, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 56 человек.
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"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Ефремова, Щекинского и Киреевского районов в возрасте 68, 72 и 86 лет", - говорится в сообщении.
На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 5973 человек, выздоровели 4541 пациентов.
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Всего в регионе умер 81 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТульская область
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