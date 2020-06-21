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В Киеве число жертв взрыва газа в жилом доме выросло до двух
Спасатели нашли второго погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:54
игорь клименко
киев
украина
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Кадры последствия взрыва газа в жилом доме в Киеве
Один человек погиб при взрыве в жилом девятиэтажном доме в Киеве в воскресенье. Взрыв, разрушивший несколько квартир на этажах с четвертого по восьмой, прогремел в 10:00 по местному времени в доме на улице Саломеи Куршельницкой.
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игорь клименко, киев, украина, в мире

В Киеве число жертв взрыва газа в жилом доме выросло до двух

12:23 21.06.2020 (обновлено: 14:54 21.06.2020)
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КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Спасатели нашли второго погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены межэтажные перекрытия нескольких этажей. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трое спасены из-под завалов.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 11:04
Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) найдено два погибших человека", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, продолжается эвакуация жителей дома. В Госслужбе по ЧС уточнили, что в результате взрыва разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасатели и полицейские.
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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подтвердил, что в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве погибли два человека. "Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент известно, что, к сожалению, два человека погибли. Лишь после предварительных выводов взрывотехников и представителей Госслужбы по ЧС мы сможем приступить к разбору завалов", - цитирует Клименко пресс-служба МВД.
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Игорь КлименкоКиевУкраинаВ мире
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