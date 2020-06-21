В Киеве число жертв взрыва газа в жилом доме выросло до двух

Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) найдено два погибших человека", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, продолжается эвакуация жителей дома. В Госслужбе по ЧС уточнили, что в результате взрыва разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.