https://ria.ru/20200621/1573255671.html
В Подмосковье выявили 549 новых случаев COVID-19
Второй день подряд число выздоровевших после COVID-19 в Подмосковье за сутки превышает количество заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:22
2020-06-21T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество