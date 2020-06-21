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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье выявили 549 новых случаев COVID-19
Второй день подряд число выздоровевших после COVID-19 в Подмосковье за сутки превышает количество заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье выявили 549 новых случаев COVID-19

12:22 21.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Второй день подряд число выздоровевших после COVID-19 в Подмосковье за сутки превышает количество заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"549 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за сутки... Выздоровели и выписались 23 798 человек (за сутки 1202 - ред.)", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 1148 выздоровевших и 591 заболевшем за сутки пациенте.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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