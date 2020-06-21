В Палестине число случаев COVID-19 превысило тысячу

ГАЗА, 21 июн - РИА Новости. Сорок три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Палестине, общее число заражений превысило одну тысячу, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
Ранее премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе объявил, что правительство приняло строгие меры в отношении борьбы с коронавирусом, в том числе было решено закрыть доступ в города Хеврон и Наблус. Штайе также объявил о запрете на все массовые собрания в Палестине, в том числе свадьбы и поминки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
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