В Палестине число случаев COVID-19 превысило тысячу

Ранее премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе объявил, что правительство приняло строгие меры в отношении борьбы с коронавирусом, в том числе было решено закрыть доступ в города Хеврон и Наблус. Штайе также объявил о запрете на все массовые собрания в Палестине, в том числе свадьбы и поминки.