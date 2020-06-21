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В Палестине число случаев COVID-19 превысило тысячу
Сорок три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Палестине, общее число заражений превысило одну тысячу, сообщила министр здравоохранения РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, палестина, в мире

В Палестине число случаев COVID-19 превысило тысячу

12:21 21.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ГАЗА, 21 июн - РИА Новости. Сорок три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Палестине, общее число заражений превысило одну тысячу, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Сорок три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в окрестностях городов Хеврон и Наблус. Общее количество заражений составляет 1022", - заявила эль-Кела на пресс-конференции.
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Ранее премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе объявил, что правительство приняло строгие меры в отношении борьбы с коронавирусом, в том числе было решено закрыть доступ в города Хеврон и Наблус. Штайе также объявил о запрете на все массовые собрания в Палестине, в том числе свадьбы и поминки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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