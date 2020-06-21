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Трамп заявил, что в США нужно снизить темпы тестирования на COVID-19
Президент США Дональд Трамп на митинге в Талсе (штат Оклахома) заявил, что нужно снизить темпы тестирования на коронавирус, так как в стране выявляют слишком... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
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оклахома
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, оклахома, талса, сша, в мире

Трамп заявил, что в США нужно снизить темпы тестирования на COVID-19

12:19 21.06.2020 (обновлено: 16:16 21.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на митинге в Талсе (штат Оклахома) заявил, что нужно снизить темпы тестирования на коронавирус, так как в стране выявляют слишком много случаев инфицирования.
Слова Трампа цитирует телеканал Channel 3000. Как позже заявил телеканалу представитель администрации президента, Трамп, "очевидно, пошутил".
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По словам Трампа, в США было протестировано около 25 миллионов человек.

"Известно, что тестирование — это палка о двух концах. <…> Плохая сторона заключается в том, что, проводя тестирование в таком объеме, вы выявляете больше зараженных, выявляете больше случаев. Так что я сказал своим людям: замедлите тестирование, пожалуйста", — цитирует Трампа Channel 3000.

Президент также назвал COVID-19 Kung Flu, тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству кунг-фу.
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Сторонник кандидата от Демократической партии Джо Байдена, член палаты представителей от штата Луизиана Седрик Ричмонд прокомментировал речь Трампа в Талсе. Он заявил, что президент вновь полностью сконцентрировался на себе вместо заботы об интересах государства.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число зараженных COVID-19 в США превысило 2,25 миллиона человек. От заболевания скончались свыше 119,7 тысячи пациентов. По данным Университета, с начала вспышки коронавируса в стране было проведено более 26,5 миллиона тестов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденОклахомаТалсаСШАВ мире
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