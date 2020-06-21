Трамп заявил, что в США нужно снизить темпы тестирования на COVID-19

"Известно, что тестирование — это палка о двух концах. <…> Плохая сторона заключается в том, что, проводя тестирование в таком объеме, вы выявляете больше зараженных, выявляете больше случаев. Так что я сказал своим людям: замедлите тестирование, пожалуйста", — цитирует Трампа Channel 3000.