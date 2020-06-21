Трамп заявил, что в США нужно снизить темпы тестирования на COVID-19

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на митинге в Талсе (штат Оклахома) заявил, что нужно снизить темпы тестирования на коронавирус, так как в стране выявляют слишком много случаев инфицирования.
Слова Трампа цитирует телеканал Channel 3000. Как позже заявил телеканалу представитель администрации президента, Трамп, "очевидно, пошутил".
По словам Трампа, в США было протестировано около 25 миллионов человек.
"Известно, что тестирование — это палка о двух концах. <…> Плохая сторона заключается в том, что, проводя тестирование в таком объеме, вы выявляете больше зараженных, выявляете больше случаев. Так что я сказал своим людям: замедлите тестирование, пожалуйста", — цитирует Трампа Channel 3000.
Президент также назвал COVID-19 Kung Flu, тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству кунг-фу.
Сторонник кандидата от Демократической партии Джо Байдена, член палаты представителей от штата Луизиана Седрик Ричмонд прокомментировал речь Трампа в Талсе. Он заявил, что президент вновь полностью сконцентрировался на себе вместо заботы об интересах государства.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число зараженных COVID-19 в США превысило 2,25 миллиона человек. От заболевания скончались свыше 119,7 тысячи пациентов. По данным Университета, с начала вспышки коронавируса в стране было проведено более 26,5 миллиона тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.