В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 70

По последним данным, в области зафиксировано 10 932 случаев COVID-19, из них 207 – за последние сутки.

В штабе уточнили, что состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. Также 594 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 5496 человек.