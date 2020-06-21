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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573255295.html
В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 70
Еще один пациент с коронавирусом скончался за последние сутки в Свердловской области, общее число летальных случаев достигло 70, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, общество

В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 70

12:10 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за последние сутки в Свердловской области, общее число летальных случаев достигло 70, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зафиксировано 10 932 случаев COVID-19, из них 207 – за последние сутки.
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"Зарегистрирована одна смерть больного COVID-19. Общее число случаев – 70", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. Также 594 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 5496 человек.
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