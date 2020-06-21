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Власти Японии рассказали о поддержке внутреннего туризма
Правительство Японии намерено начать в августе этого года кампанию Go To по поддержке внутреннего туризма, пострадавшего на фоне пандемии коронавирусной... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:09
новости - туризм
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новости - туризм, джозеф акаба, воз, япония, в мире

Власти Японии рассказали о поддержке внутреннего туризма

12:09 21.06.2020
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© Depositphotos / beibaokeРайон Сибуя в Токио, Япония
Район Сибуя в Токио, Япония
© Depositphotos / beibaoke
Район Сибуя в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Правительство Японии намерено начать в августе этого года кампанию Go To по поддержке внутреннего туризма, пострадавшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции: инициатива предполагает компенсации гражданам и постоянным жителям страны части расходов на проживание, питание и покупку товаров.
Об этом в воскресенье заявил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуёси Акаба в эфире телеканала NHK.
"Для сферы туризма лето является прибыльным временем, поэтому мы бы хотели начать кампанию уже с начала августа. Я не думаю, что период действия кампании будет ограничен только летом. Мы бы хотели, чтобы она продолжалась длительное время, в частности, летом, осенью, зимой и весной следующего года", - цитирует телеканал слова министра.
Вместе с этим, по данным агентства Киодо, 39 из 47 префектур Японии уже начали или планируют начать предлагать собственные скидочные купоны на проживание. Однако 25 из этих 39 префектур намерены ограничить круг лиц, для которых скидки будут доступны, только местными жителями.
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Кадзуёси Акаба отметил, что он "уверен в том, что спрос в туризме восстановится, но на начальном этапе чрезвычайно важно внедрить меры безопасности для путешественников".
"Я бы хотел призвать представителей туристической отрасли подчиняться разработанным рекомендациям по предотвращению заражений и также способствовать тому, чтобы и туристы соблюдали нормы нового этикета", - добавил японский министр.
С 19 июня в Японии официально перестали действовать рекомендации на запрет передвижения между префектурами, введенные на фоне эпидемии коронавируса. Это стало возможным после того, как 25 мая на территории всей страны был снят режим чрезвычайной ситуации.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,65 миллиона случаев заражения, свыше 460 тысяч человек скончались. В Японии к настоящему времени выявлены 18 593 случая заражения коронавирусом. Всего скончались 967 человек, выздоровели 16 735 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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