Власти Японии рассказали о поддержке внутреннего туризма

"Для сферы туризма лето является прибыльным временем, поэтому мы бы хотели начать кампанию уже с начала августа. Я не думаю, что период действия кампании будет ограничен только летом. Мы бы хотели, чтобы она продолжалась длительное время, в частности, летом, осенью, зимой и весной следующего года", - цитирует телеканал слова министра.