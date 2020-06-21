https://ria.ru/20200621/1573255208.html
В Москве подтопило более 30 участков дорог
Свыше 30 участков автомобильных дорог и два подземных пешеходных перехода подтопило в субботу в разных районах Москвы в результате сильного ливня, сообщил РИА... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:05
2020-06-21T12:05
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388653_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3543369602b00ab65f084e3967355a21.jpg
https://ria.ru/20200620/1573236964.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388653_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3543369602b00ab65f084e3967355a21.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388653_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9099e2a4e1eff175e6608c40a803aa6f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388653_59:0:2107:2048_1400x0_80_0_0_a0704961bbbada8fcf35abd708b97404.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия