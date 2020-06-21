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В Москве подтопило более 30 участков дорог
Свыше 30 участков автомобильных дорог и два подземных пешеходных перехода подтопило в субботу в разных районах Москвы в результате сильного ливня, сообщил РИА... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:05
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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москва, происшествия

В Москве подтопило более 30 участков дорог

12:05 21.06.2020
11052
© РИА Новости / Владимир КостюковМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Костюков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 30 участков автомобильных дорог и два подземных пешеходных перехода подтопило в субботу в разных районах Москвы в результате сильного ливня, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб столицы.
"Произошли подтопления 33 участков автомобильных дорог и двух подземных пешеходных переходов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, зафиксированы также обвал грунта с тротуаром и вертикальным ограждением, падения 10 деревьев.
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