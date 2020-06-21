В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения масок в детских лагерях

Путевки в летние лагеря: что нужно знать о детском отдыхе в этом году

Путевки в летние лагеря: что нужно знать о детском отдыхе в этом году

Она также отметила, что самое жёсткое из требований в этом году - это работа в закрытом режиме и исключением родительских дней.

Яновская добавила, что персонал будет тестироваться на коронавирус, детям прохождение теста не нужно, поскольку они приезжают в лагерь со справками, в которых уже есть все необходимые отметки.