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В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения масок в детских лагерях
Требования носить маски и перчатки детьми и сотрудниками лагерей нет, они обязательны лишь на пищеблоке, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:03
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения масок в детских лагерях

12:03 21.06.2020
776
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дети на набережной в Анапе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Требования носить маски и перчатки детьми и сотрудниками лагерей нет, они обязательны лишь на пищеблоке, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская.
"Маски для детей и педагогов, которые с ними работают, мы не требуем... перчатки и маски - на пищеблоке", - заявила она в эфире радио "Комсомольская правда".
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Она также отметила, что самое жёсткое из требований в этом году - это работа в закрытом режиме и исключением родительских дней.
Яновская добавила, что персонал будет тестироваться на коронавирус, детям прохождение теста не нужно, поскольку они приезжают в лагерь со справками, в которых уже есть все необходимые отметки.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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