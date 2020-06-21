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Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
Главный врач детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского Анатолий Корсунский, комментируя свою награду от президента за вклад в борьбу с... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:01
денис проценко
здоровье - общество
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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денис проценко, здоровье - общество, владимир путин, общество

Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента

12:01 21.06.2020
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© Фото : ГБУЗ "ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ"Главный врач детской больницы №9 им. Г.Н. Сперанского Анатолий Корсунский
Главный врач детской больницы №9 им. Г.Н. Сперанского Анатолий Корсунский
© Фото : ГБУЗ "ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ"
Главный врач детской больницы №9 им. Г.Н. Сперанского Анатолий Корсунский. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный врач детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского Анатолий Корсунский, комментируя свою награду от президента за вклад в борьбу с коронавирусом, назвал ее высокой оценкой его работы.
Ранее Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
Тайгибат Ахмедгаджиевна
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Корсунский был награжден орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.
"Спасибо, это высокая оценка, я очень ценю", - сказал Корсунский, признавшись, что узнал о своей награде от корреспондента РИА Новости.
Также звание героя труда Российской Федерации получил главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко. Он отказался прокомментировать РИА Новости свое награждение, но поблагодарил за поздравления с Днем медицинского работника.
"Спасибо за поздравление с профессиональным праздником", - сказал Проценко.
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Вчера, 04:02
День медицинского работника в России
В конце марта Проценко заразился коронавирусом. По долгу службы он контактировал не только с коллегами, но и с представителями власти, в том числе с членами правительства и главой государства. Он продолжал работать, благополучно выздоровел, в настоящее время с группой столичных медиков делится опытом лечения коронавируса в Дагестане.
День медицинского работника отмечается 21 июня. В столице его празднуют более 180 тысяч специалистов.
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Денис ПроценкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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