Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный врач детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского Анатолий Корсунский, комментируя свою награду от президента за вклад в борьбу с коронавирусом, назвал ее высокой оценкой его работы.

Ранее Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Корсунский был награжден орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

"Спасибо, это высокая оценка, я очень ценю", - сказал Корсунский, признавшись, что узнал о своей награде от корреспондента РИА Новости.

Также звание героя труда Российской Федерации получил главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко . Он отказался прокомментировать РИА Новости свое награждение, но поблагодарил за поздравления с Днем медицинского работника.

"Спасибо за поздравление с профессиональным праздником", - сказал Проценко.

В конце марта Проценко заразился коронавирусом. По долгу службы он контактировал не только с коллегами, но и с представителями власти, в том числе с членами правительства и главой государства. Он продолжал работать, благополучно выздоровел, в настоящее время с группой столичных медиков делится опытом лечения коронавируса в Дагестане.