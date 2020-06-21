https://ria.ru/20200621/1573254880.html
Путин рассказал о "жестких разговорах" с подчиненными
Президент Владимир Путин объяснил, почему не любит отчитывать своих подчиненных "в показном порядке", отметив, что без камер случаются и жесткие разговоры. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:51
2020-06-21T13:02
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200621/1573254829.html
https://ria.ru/20200621/1573254395.html
Дмитрий М
Путин - топ руководитель! вся страна гордится им. за много лет он доказал свою компентность во всех вопросах государственного управления
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, политика
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Президент Владимир Путин
объяснил, почему не любит отчитывать своих подчиненных "в показном порядке", отметив, что без камер случаются и жесткие разговоры.
В интервью, которое покажут на телеканале "Россия 1",
президент сообщил, что не любит "отчитывать кого-то в показном порядке" и никогда не делает этого.
"Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений", — отметил Путин.
Президент считает, что "чем выше должностное положение человека, которое он занимает, тем аккуратнее он должен обращаться с людьми, которые ему подчинены".
При этом в кабинетах, вне поля зрения камер и журналистов, "бывают и жесткие разговоры", признал он. "Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда", — заявил Путин.
В интервью он упомянул, что грубый стиль общения не был присущ и его родителям. "Я никогда в жизни не слышал — без преувеличения говорю — чтобы отец выругался матом. Даже не говорю про маму. Даже представить себе такого невозможно", - рассказал президент РФ.