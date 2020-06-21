Путин рассказал о "жестких разговорах" с подчиненными

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин объяснил, почему не любит отчитывать своих подчиненных "в показном порядке", отметив, что без камер случаются и жесткие разговоры.

В интервью, которое покажут на телеканале "Россия 1", президент сообщил, что не любит "отчитывать кого-то в показном порядке" и никогда не делает этого.

"Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений", — отметил Путин.

Президент считает, что "чем выше должностное положение человека, которое он занимает, тем аккуратнее он должен обращаться с людьми, которые ему подчинены".

При этом в кабинетах, вне поля зрения камер и журналистов, "бывают и жесткие разговоры", признал он. "Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда", — заявил Путин.