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Путин рассказал о "жестких разговорах" с подчиненными
Президент Владимир Путин объяснил, почему не любит отчитывать своих подчиненных "в показном порядке", отметив, что без камер случаются и жесткие разговоры. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:02
владимир путин
политика
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Путин - топ руководитель! вся страна гордится им. за много лет он доказал свою компентность во всех вопросах государственного управления
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573065587_0:4:3028:1707_1400x0_80_0_0_b7816e6971d601287007ca256611af18.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, политика

Путин рассказал о "жестких разговорах" с подчиненными

11:51 21.06.2020 (обновлено: 13:02 21.06.2020)
4701
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин объяснил, почему не любит отчитывать своих подчиненных "в показном порядке", отметив, что без камер случаются и жесткие разговоры.
В интервью, которое покажут на телеканале "Россия 1", президент сообщил, что не любит "отчитывать кого-то в показном порядке" и никогда не делает этого.
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"Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений", — отметил Путин.

Президент считает, что "чем выше должностное положение человека, которое он занимает, тем аккуратнее он должен обращаться с людьми, которые ему подчинены".
При этом в кабинетах, вне поля зрения камер и журналистов, "бывают и жесткие разговоры", признал он. "Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда", — заявил Путин.
В интервью он упомянул, что грубый стиль общения не был присущ и его родителям. "Я никогда в жизни не слышал — без преувеличения говорю — чтобы отец выругался матом. Даже не говорю про маму. Даже представить себе такого невозможно", - рассказал президент РФ.
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