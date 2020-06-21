https://ria.ru/20200621/1573254829.html
Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
Защита национальных интересов предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами, а эгоизм сосредоточен лишь на себе, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:50
2020-06-21T13:41
россия
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200619/1573161086.html
Игорь Бердин
поправка об обновлении сроков дает возможность всем тем кто за Путина иметь возможность за него проголосовать и не более того.А не лишает их такой возможности.Я лично буду голосовать за Путина.Вам не нравится не голосуйте.Демократия -это возможность для всех.А не только для противников Путина.Если большинство за,значит он будет президентом.Ваше мнение важно,но не должно перечеркивать мнение большинства.
40
Антон М
Когда Греф управляет образование, это защита интересов? Когда Собянин сокращает медиков? Это защита? Продолжить??!
33
50
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность