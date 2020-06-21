Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов

"Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов, в том числе, предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами. <...> Между эгоизмом <...> и защитой национальных интересов — огромное расстояние", — сказал Путин в интервью, которое покажут на " России 1 ".

По его словам, в истории был период, когда Россия "как это ни грустно, не смела заявить о своих национальных интересах", и нет ничего необычного в том, что она начала это делать в начале 2000-х.