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Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
Защита национальных интересов предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами, а эгоизм сосредоточен лишь на себе, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:41
россия
владимир путин
безопасность
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поправка об обновлении сроков дает возможность всем тем кто за Путина иметь возможность за него проголосовать и не более того.А не лишает их такой возможности.Я лично буду голосовать за Путина.Вам не нравится не голосуйте.Демократия -это возможность для всех.А не только для противников Путина.Если большинство за,значит он будет президентом.Ваше мнение важно,но не должно перечеркивать мнение большинства.
40
Когда Греф управляет образование, это защита интересов? Когда Собянин сокращает медиков? Это защита? Продолжить??!
33
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572628885_0:406:2918:2047_1400x0_80_0_0_cb452ce9b99f4133ca102cb5b95c9dbf.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, владимир путин, безопасность

Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов

11:50 21.06.2020 (обновлено: 13:41 21.06.2020)
4922
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Защита национальных интересов предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами, а эгоизм сосредоточен лишь на себе, заявил Владимир Путин.

"Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов, в том числе, предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами. <...> Между эгоизмом <...> и защитой национальных интересов — огромное расстояние", — сказал Путин в интервью, которое покажут на "России 1".

По его словам, в истории был период, когда Россия "как это ни грустно, не смела заявить о своих национальных интересах", и нет ничего необычного в том, что она начала это делать в начале 2000-х.
"Просто далеко не все страны имеют такую привилегию — бороться за свои интересы", — добавил президент.
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207380825163
Обсудить 50
РоссияВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
поправка об обновлении сроков дает возможность всем тем кто за Путина иметь возможность за него проголосовать и не более того.А не лишает их такой возможности.Я лично буду голосовать за Путина.Вам не нравится не голосуйте.Демократия -это возможность для всех.А не только для противников Путина.Если большинство за,значит он будет президентом.Ваше мнение важно,но не должно перечеркивать мнение большинства.
21 июня, 13:05
Игорь Бердин
24200212
Когда Греф управляет образование, это защита интересов? Когда Собянин сокращает медиков? Это защита? Продолжить??!
21 июня, 13:15
Антон М
11300019
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