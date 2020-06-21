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В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
Ожидается, что около пяти миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях в этом году, но точное число назвать пока невозможно, заявил замминистра просвещения РФ... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:49
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_0:4:3198:1803_1400x0_80_0_0_a2f9e23d50aba3158175e313f0983ba3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне

11:49 21.06.2020
56
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дети на набережной в Анапе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ожидается, что около пяти миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях в этом году, но точное число назвать пока невозможно, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
"Около пяти миллионов, но мы не можем стопроцентно спрогнозировать точное количество, поскольку ситуация меняется в ежедневном режиме", - заявил Грибов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также отметил, что всего будут работать около 2,1 тысячи стационарных детских лагерей.
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
18 июня, 09:00
Путевки в летние лагеря: что нужно знать о детском отдыхе в этом году
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
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