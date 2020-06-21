https://ria.ru/20200621/1573254783.html
В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
Ожидается, что около пяти миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях в этом году, но точное число назвать пока невозможно, заявил замминистра просвещения РФ... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:49
2020-06-21T11:49
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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https://sn.ria.ru/20200618/1573068436.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество