https://ria.ru/20200621/1573254689.html
В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
По меньшей мере один человек погиб, 11 получили ранения в результате стрельбы в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, сообщает полиция города. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:46
2020-06-21T11:46
миннеаполис
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572252169_0:246:3072:1974_1400x0_80_0_0_db6ad3152d73f1cbaa52df1b9246507e.jpg
миннеаполис
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572252169_0:246:3072:1974_1400x0_80_0_0_db6ad3152d73f1cbaa52df1b9246507e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572252169_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c746866068d7155f5b17a81f3c8e52c8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572252169_1126:151:3023:2048_1400x0_80_0_0_a44e27dd5dc47e7c1a8224ed93fb1dc9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миннеаполис, в мире