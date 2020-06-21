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В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
По меньшей мере один человек погиб, 11 получили ранения в результате стрельбы в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, сообщает полиция города. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:46
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миннеаполис, в мире

В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе

11:46 21.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloСотрудники полиции в Миннеаполисе
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники полиции в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 11 получили ранения в результате стрельбы в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, сообщает полиция города.
Ранее сообщалось о 10 раненых.
В заявлении полиции Миннеаполиса в Twitter говорится, что в результате инцидента один человек погиб, 11 получили не опасные для жизни ранения.
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