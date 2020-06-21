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Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит переписать историю Второй мировой войны и не допустит возрождения идей нацизма на белорусской... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:41
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии

11:41 21.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит переписать историю Второй мировой войны и не допустит возрождения идей нацизма на белорусской земле.
"Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям", - заявил белорусский лидер во время участия в церемонии открытия мемориального комплекса "Ола", который расположен в Гомельской области на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны. Его слова приводит агентство Белта.
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"И если кто-то в мире предпочитает сегодня забыть страшные страницы Второй мировой войны, пытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, Беларусь сохранит подлинную историю в камне", - заявил президент.
В этой связи глава белорусского государства выразил признательность всем, кто принял участие в реконструкции мемориального комплекса "Ола", в том числе молодежи, благодаря которой эта инициатива приобрела государственный масштаб, всем, кто присоединился к проекту, выйдя этой весной на традиционный субботник. "Нам с вами еще многое предстоит сделать. В Беларуси достаточно мест с трагической судьбой, не увековеченных в мемориале. У нас немало героических историй, достойных оформления в памятнике", - сказал Лукашенко.
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Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1 тысяч солдат, окружил деревню. Были расстреляны и сожжены 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. После войны деревня Ола не возродилась. В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины (всего 2253 человека), был установлен памятник - скульптура коленопреклоненного солдата с венком.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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