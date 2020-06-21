Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит переписать историю Второй мировой войны и не допустит возрождения идей нацизма на белорусской земле.

"Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям", - заявил белорусский лидер во время участия в церемонии открытия мемориального комплекса "Ола", который расположен в Гомельской области на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны. Его слова приводит агентство Белта.

"И если кто-то в мире предпочитает сегодня забыть страшные страницы Второй мировой войны, пытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, Беларусь сохранит подлинную историю в камне", - заявил президент.

В этой связи глава белорусского государства выразил признательность всем, кто принял участие в реконструкции мемориального комплекса "Ола", в том числе молодежи, благодаря которой эта инициатива приобрела государственный масштаб, всем, кто присоединился к проекту, выйдя этой весной на традиционный субботник. "Нам с вами еще многое предстоит сделать. В Беларуси достаточно мест с трагической судьбой, не увековеченных в мемориале. У нас немало героических историй, достойных оформления в памятнике", - сказал Лукашенко.