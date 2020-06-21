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Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:38
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

11:38 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови.
По его словам, орехи наиболее эффективны в этих целях.
"70 грамм орехов снижают холестерин так же, как десять миллиграмм аторвастатина – одного из популярных лекарств для понижения этого показателя", - сказал врач в эфире телеканала "Россия 1".
Дикий рис содержит в себе химическое вещество, которое входит в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином, отметил он.
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Врач также напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают хороший холестерин и понижают плохой.
Зеленый чай за счет полифенолов оказывает выраженное действие на этот показатель, добавил Мясников.
"Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол – биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку", - сказал он.
Замыкает список чеснок: для контроля уровня холестерина достаточно съедать в день по одной дольке, заключил врач.
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