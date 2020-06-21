https://ria.ru/20200621/1573254548.html
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:38
2020-06-21T11:38
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови.
По его словам, орехи наиболее эффективны в этих целях.
"70 грамм орехов снижают холестерин так же, как десять миллиграмм аторвастатина – одного из популярных лекарств для понижения этого показателя", - сказал врач в эфире телеканала "Россия 1
".
Дикий рис содержит в себе химическое вещество, которое входит в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином, отметил он.
Врач также напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают хороший холестерин и понижают плохой.
Зеленый чай за счет полифенолов оказывает выраженное действие на этот показатель, добавил Мясников.
"Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол – биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку", - сказал он.
Замыкает список чеснок: для контроля уровня холестерина достаточно съедать в день по одной дольке, заключил врач.