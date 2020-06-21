В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу

"За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 21 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 1003, на лечении 665 пациентов, выписаны 278 человек, летальных случаев 60", - говорится в сообщении ведомства.