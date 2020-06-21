Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573253842.html
В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 47, за сутки скончались еще два человека, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
https://ria.ru/20200613/1572873728.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:8:2720:2048_1400x0_80_0_0_b4d3789401ddf4eb745db41237bf9c5e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_877:680:2245:2048_1400x0_80_0_0_155f3087b3c01d106eeda5c49269c647.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19

11:21 21.06.2020
83
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 21 июн - РИА Новости. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 47, за сутки скончались еще два человека, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 45 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"За сутки скончались две женщины – жительница селения Чегем Второй 1948 года рождения и жительница селения Нартан 1953 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 75 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4436. Выздоровели за сутки 29 человек, всего выздоровевших в регионе - 2334.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
13 июня, 06:03Распространение нового коронавируса
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
В госпиталях находятся 1362 человека, из которых 63 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1568 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2179 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
Рекомендуем
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
Вид на Старый город Таллина, столицы Эстонии
В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Здание Центрального банка РФ
Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой
Ситуация с коронавирусом в Ивановской области
В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Противолодочный корабль на военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске
Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Пожарная машина в Киеве
В Киеве три человека оказались под завалами дома, где взорвался газ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве подтопило более 30 участков дорог
12:03В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения масок в детских лагерях
12:03Путин наградил около 900 медиков новой медалью Луки Крымского
12:01Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния