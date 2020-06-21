В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19

Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врач у окна в госпитале COVID-19

НАЛЬЧИК, 21 июн - РИА Новости. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 47, за сутки скончались еще два человека, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 45 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались две женщины – жительница селения Чегем Второй 1948 года рождения и жительница селения Нартан 1953 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 75 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4436. Выздоровели за сутки 29 человек, всего выздоровевших в регионе - 2334.

В госпиталях находятся 1362 человека, из которых 63 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1568 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2179 человек, имевших контакты с зараженными людьми.