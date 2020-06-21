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В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
Спасатели нашли одного погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:20
киев
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РИА Новости
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киев, украина, в мире

В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв

11:13 21.06.2020 (обновлено: 11:20 21.06.2020)
512
© Фото : ДСНС УкраїниНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
© Фото : ДСНС України
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Спасатели нашли одного погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, одного извлекли достали из-под завалов.
"По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) найдено тело одного погибшего человека", - говорится в сообщении.
Из-под завалов спасены уже трое.
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