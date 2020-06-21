В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв

Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, одного извлекли достали из-под завалов.