https://ria.ru/20200621/1573253546.html
В Миннеаполисе не менее десяти человек пострадали при стрельбе
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, сообщает полиция города. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:09
2020-06-21T11:14
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
миннеаполис
сша
в мире
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миннеаполис
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, сша, в мире