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В Миннеаполисе не менее десяти человек пострадали при стрельбе
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, сообщает полиция города. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:14
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
миннеаполис
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, сша, в мире

В Миннеаполисе не менее десяти человек пострадали при стрельбе

11:09 21.06.2020 (обновлено: 11:14 21.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Миннеаполисе
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, сообщает полиция города.
В заявлении полиции Миннеаполиса в Twitter говорится, что "10 человек находятся в местных больницах в результате полученных огнестрельных ранений".
Сообщается, что стрельба произошла в районе Хеннепин, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.
69242611
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАВ мире
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