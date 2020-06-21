Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

По данным ГУМЧС по региону, рано утром в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары произошел инцидент, в результате которого две женщины были направлены в больницу для осмотра. Кроме того, из дома были эвакуированы 24 человека. По данным ГУМЧС, произошло повреждение межкомнатных и межквартирных перегородок в соседних квартирах, входной двери в подъезд и десяти припаркованных легковых автомобилей.