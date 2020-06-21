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Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
Два человека пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Самаре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:06
самара
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
самара, происшествия

Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

11:04 21.06.2020 (обновлено: 11:06 21.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Самаре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным ГУМЧС по региону, рано утром в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары произошел инцидент, в результате которого две женщины были направлены в больницу для осмотра. Кроме того, из дома были эвакуированы 24 человека. По данным ГУМЧС, произошло повреждение межкомнатных и межквартирных перегородок в соседних квартирах, входной двери в подъезд и десяти припаркованных легковых автомобилей.
"Предположительно, произошел хлопок газа в одной из квартир. Два человека из соседних квартир с царапинами отправлены в больницу", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в ГУМЧС, в результате происшествия несущие конструкции жилого дома не повреждены, для размещения жильцов подготовлен пункт временного размещения на 120 мест.
В пресс-службе прокуратуры Самарской области РИА Новости сообщили, что надзорным ведомством начата проверка по факту происшествия, в результате которого пострадали жильцы, на место выехал исполняющий обязанности прокурора Красноглинского района Самары. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
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