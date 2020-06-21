https://ria.ru/20200621/1573253295.html
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:02
2020-06-21T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве
не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице за сутки выявлено 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%. 41,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 13,4% - от 66 до 79 лет, еще 7,6% – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.