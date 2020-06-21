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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

11:02 21.06.2020 (обновлено: 11:40 21.06.2020)
524
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи в Москве
Врач скорой медицинской помощи в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице за сутки выявлено 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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"Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%. 41,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 13,4% - от 66 до 79 лет, еще 7,6% – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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