В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

"Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%. 41,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 13,4% - от 66 до 79 лет, еще 7,6% – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.