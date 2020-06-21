https://ria.ru/20200621/1573252950.html
В Москве выявили 968 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве — 968, Подмосковье — 549, Ханты-Мансийском АО — 294, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:52
2020-06-21T10:52
распространение нового коронавируса
чукотский автономный округ
москва
свердловская область
московская область (подмосковье)
ханты-мансийский ао
еврейская автономная область
республика крым
нижегородская область
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чукотский автономный округ
москва
свердловская область
московская область (подмосковье)
ханты-мансийский ао
еврейская автономная область
республика крым
нижегородская область
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотский автономный округ, москва, свердловская область, московская область (подмосковье), ханты-мансийский ао, еврейская автономная область, республика крым, нижегородская область, санкт-петербург, общество