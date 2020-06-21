В Москве выявили 968 новых случаев COVID-19

"Распределение по субъектам: Москва - 968, Московская область - 549, Ханты-Мансийский АО - 294", - говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Крыму — пять, Еврейской АО — три, Чукотском АО — один.