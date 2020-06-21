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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573252950.html
В Москве выявили 968 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве — 968, Подмосковье — 549, Ханты-Мансийском АО — 294, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:52
распространение нового коронавируса
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москва
свердловская область
московская область (подмосковье)
ханты-мансийский ао
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чукотский автономный округ
москва
свердловская область
московская область (подмосковье)
ханты-мансийский ао
еврейская автономная область
республика крым
нижегородская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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чукотский автономный округ, москва, свердловская область, московская область (подмосковье), ханты-мансийский ао, еврейская автономная область, республика крым, нижегородская область, санкт-петербург, общество

В Москве выявили 968 новых случаев COVID-19

10:52 21.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве — 968, Подмосковье — 549, Ханты-Мансийском АО — 294, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 968, Московская область - 549, Ханты-Мансийский АО - 294", - говорится в сообщении.
Также 229 новых случаев отмечены в Санкт-Петербурге, 227 — в Нижегородской области, 207 — В Свердловской.
Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Крыму — пять, Еврейской АО — три, Чукотском АО — один.
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Распространение нового коронавирусаЧукотский автономный округМоскваСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)Ханты-Мансийский АОЕврейская автономная областьРеспублика КрымНижегородская областьСанкт-ПетербургОбщество
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