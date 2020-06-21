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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573252872.html
В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 7728 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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20
Снижайте уже. Народ давно без масок везде толпами ходит.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572710707_0:0:3163:1779_1400x0_80_0_0_8bdab829137c0523638bdf0df737c723.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом

10:49 21.06.2020 (обновлено: 11:32 21.06.2020)
16269
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 7728 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Больше всего новых больных выявили в Москве (968), Подмосковье (549), Ханты-Мансийском административном округе (294) и Санкт-Петербурге (229). При этом у 2335 человек нет симптомов заболевания.
Тайгибат Ахмедгаджиевна
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Умерли 109 человек — на 52 летальных исхода меньше, чем за предыдущие сутки.
Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680. Из них почти 340 тысяч выздоровели, 8111 человек скончались.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели более 8,5 миллиона человек, около 456 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Италия, Чили и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Кончайте клоунаду. Людям надо полноценно работать, отдыхать, получать все услуги.
21 июня, 11:12
ААнтивирус
1000018
Снижайте уже. Народ давно без масок везде толпами ходит.
21 июня, 10:52
ddeluxo-87
3100110
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