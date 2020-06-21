В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом

Умерли 109 человек — на 52 летальных исхода меньше, чем за предыдущие сутки.

Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680. Из них почти 340 тысяч выздоровели, 8111 человек скончались.