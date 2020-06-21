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Собянин поблагодарил медиков за тысячи спасенных жизней
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, поблагодарив их за тысячи спасенных жизней. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:42
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
сергей собянин, москва, общество

Собянин поблагодарил медиков за тысячи спасенных жизней

10:42 21.06.2020
128
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСергей Собянин с работниками скорой помощи
Сергей Собянин с работниками скорой помощи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сергей Собянин с работниками скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, поблагодарив их за тысячи спасенных жизней.
"С праздником, дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители скорой помощи, ординаторы, студенты - все медицинские работники! Спасибо за тысячи спасенных жизней", - написал Собянин на своей странице "Вконтакте".
Он отметил, что в самый сложный период для здравоохранения за многие последние годы - в период борьбы с коронавирусом - медики проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества.
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
04:02
День медицинского работника в России
Собянин поблагодарил медиков и от имени москвичей, и от себя лично. "Низкий вам поклон. Счастья вам, заслуженного уважения, удачи и, конечно же, здоровья. С вашим профессиональным праздником!" - заключил мэр.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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