https://ria.ru/20200621/1573252733.html
Собянин поблагодарил медиков за тысячи спасенных жизней
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, поблагодарив их за тысячи спасенных жизней. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:42
2020-06-21T10:42
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200621/1573170014.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество