Собянин поблагодарил медиков за тысячи спасенных жизней

"С праздником, дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители скорой помощи, ординаторы, студенты - все медицинские работники! Спасибо за тысячи спасенных жизней", - написал Собянин на своей странице "Вконтакте".

Он отметил, что в самый сложный период для здравоохранения за многие последние годы - в период борьбы с коронавирусом - медики проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества.