В Москве день медработника отмечают более 180 тысяч специалистов

"В Москве всегда было развито оказание медицинской помощи — ведь в таком мегаполисе просто невозможно иначе. Всего в столице 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник. На сотрудниках всех учреждений здравоохранения лежит непростая задача – сохранить здоровье горожан. Только в поликлиники в год москвичи обращаются более 100 миллионов раз", - сказала заместитель эра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, этот год стал особенным для врачей. "Пока Москва временно взяла паузу и находилась на самоизоляции дома, столичное здравоохранение не останавливалось ни на минуту. Наша система выстояла даже в дни самой пиковой нагрузки. За этим стояла очень тяжелая работа всех подразделений здравоохранения и конкретных людей. Амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба сработали как единый организм. Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником! Кто-то наверняка встречает его на работе, а кто-то — в кругу семьи. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. Спасибо за ваш труд и спасённые жизни", - сказала Ракова.