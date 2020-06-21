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В Москве день медработника отмечают более 180 тысяч специалистов
День медицинского работника в Москве отмечают более 180 тысяч специалистов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:40
здоровье - общество
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, москва, общество

В Москве день медработника отмечают более 180 тысяч специалистов

10:40 21.06.2020
321
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. День медицинского работника в Москве отмечают более 180 тысяч специалистов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
День медицинского работника отмечается 21 июня.
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
10:06
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"В Москве всегда было развито оказание медицинской помощи — ведь в таком мегаполисе просто невозможно иначе. Всего в столице 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник. На сотрудниках всех учреждений здравоохранения лежит непростая задача – сохранить здоровье горожан. Только в поликлиники в год москвичи обращаются более 100 миллионов раз", - сказала заместитель эра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, этот год стал особенным для врачей. "Пока Москва временно взяла паузу и находилась на самоизоляции дома, столичное здравоохранение не останавливалось ни на минуту. Наша система выстояла даже в дни самой пиковой нагрузки. За этим стояла очень тяжелая работа всех подразделений здравоохранения и конкретных людей. Амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба сработали как единый организм. Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником! Кто-то наверняка встречает его на работе, а кто-то — в кругу семьи. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. Спасибо за ваш труд и спасённые жизни", - сказала Ракова.
Тайгибат Ахмедгаджиевна
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Отмечается, что в большой команде медиков трудятся более 48 тысяч врачей, более 50 тысяч медицинских сестер, около 9 тысяч фельдшеров, 2,5 тысячи акушерок, 2,5 тысячи рентгенлаборантов. Более половины из них младше 45 лет. Самому молодому специалисту 18 лет, самому старшему – 92 года.
Самые многочисленные специальности – врачи-педиатры, терапевты и врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи.
Дополняется, что в Москве созданы все условия для постоянного повышения квалификации и переподготовки врачей и медсестер, которое организовано в ведущих медицинских вузах Москвы. Только в 2019 году повышение квалификации прошли 25 210 врачей и более 53 тысяч медсестер. Подтвердили либо повысили квалификационную категорию 7765 специалистов, что почти на полторы тысячи человек больше, чем годом ранее.
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04:02
День медицинского работника в России
"Для повышения престижа медицинской профессии и создания дополнительных возможностей для профессионального и карьерного роста в столице реализуется уникальный проект "Московский врач". Он направлен на выявление лучших профессионалов среди медицинского сообщества и привлечению врачей к непрерывному повышению уровня квалификации. Почетный статус "Московский врач" присвоен 1086 врачам по 27 специальностям. Более 550 медицинских работников в прошлом году прошли зарубежные стажировки в лучших клиниках Израиля, Южной Кореи, Италии, Франции", - говорится в сообщении.
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