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Моди рассказал о пользе йоги
Практика "пранаямы" - контроля за дыханием в йоге - может повысить иммунитет, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении в связи с Международным... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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нарендра моди, оон, индия, в мире

Моди рассказал о пользе йоги

10:36 21.06.2020
240
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн - РИА Новости. Практика "пранаямы" - контроля за дыханием в йоге - может повысить иммунитет, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении в связи с Международным днем йоги.
Начиная с 2015 года Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня. Дата была установлена Генеральной ассамблеей ООН по предложению Моди, так как день летнего солнцестояния это самый длинный день в году в Северном полушарии и имеет особое значение во многих странах и культурах.
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"Йога укрепляет иммунную систему организма. Вы должны включить пранаяму в свою повседневную жизнь. Пранаяма или дыхательные упражнения укрепляют нашу дыхательную систему. Это особо актуально в наше время, когда вирус COVID-19 наиболее сильно поражает дыхательную систему организма ", - сказал премьер-министр.
Впервые с момента своего учреждения в Международный день йоги в Индии из-за распространения коронавируса не проводятся массовые занятия, праздник проходит под девизом "Йога дома и йога с семьей". Согласно последним данным, в стране более 400 тысяч заболевших, погибли более 13 тысяч человек.
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Йога усиливает "наше стремление к более здоровой планете", добавил премьер-министр, отметив, что "она стала силой единства и углубляет узы человечества". "Если мы сможем настроить наше звучание на здоровье и надежду, недалек тот день, когда мир станет свидетелем успеха здорового и счастливого человечества. Йога определенно может нам помочь сделать это", - сказал Моди.
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Нарендра МодиООНИндияВ мире
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