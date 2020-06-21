Моди рассказал о пользе йоги

"Йога укрепляет иммунную систему организма. Вы должны включить пранаяму в свою повседневную жизнь. Пранаяма или дыхательные упражнения укрепляют нашу дыхательную систему. Это особо актуально в наше время, когда вирус COVID-19 наиболее сильно поражает дыхательную систему организма ", - сказал премьер-министр.

Впервые с момента своего учреждения в Международный день йоги в Индии из-за распространения коронавируса не проводятся массовые занятия, праздник проходит под девизом "Йога дома и йога с семьей". Согласно последним данным, в стране более 400 тысяч заболевших, погибли более 13 тысяч человек.

Йога усиливает "наше стремление к более здоровой планете", добавил премьер-министр, отметив, что "она стала силой единства и углубляет узы человечества". "Если мы сможем настроить наше звучание на здоровье и надежду, недалек тот день, когда мир станет свидетелем успеха здорового и счастливого человечества. Йога определенно может нам помочь сделать это", - сказал Моди.