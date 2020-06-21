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Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Телеканал РЕН-ТВ показал видео c места, где нашли тело замурованного в бетон мальчика в Астраханской области. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:46
убийство мальчика в астраханской области
астраханская область
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
убийство мальчика в астраханской области, астраханская область, происшествия

Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика

10:46 21.06.2020
5164
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН-ТВ показал видео c места, где нашли тело замурованного в бетон мальчика в Астраханской области.
На кадрах видно забор и часть дома за ним.
Ранее сообщалось, что жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве своего 12-летнего сына после того, как его тело нашли замурованным под полом дома, который принадлежит его старшему брату. О пропаже ребенка женщина и ее супруг сообщила в начале марта. Следствие считает, что мать убила сына в ходе ссоры, ударив его гантелью.
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
02:27
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
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Убийство мальчика в Астраханской областиАстраханская областьПроисшествия
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