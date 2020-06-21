https://ria.ru/20200621/1573252369.html
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Телеканал РЕН-ТВ показал видео c места, где нашли тело замурованного в бетон мальчика в Астраханской области. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:46
2020-06-21T10:46
убийство мальчика в астраханской области
астраханская область
происшествия
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https://ria.ru/20200621/1573247523.html
2
астраханская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство мальчика в астраханской области, астраханская область, происшествия