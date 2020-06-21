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На Украине число случаев COVID-19 выросло до 36 560
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 735 - до 36 560, умерли еще девять человек, заявил в воскресенье на брифинге министр... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:37
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коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 выросло до 36 560

10:28 21.06.2020 (обновлено: 10:37 21.06.2020)
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Сжигание использованных масок в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 735 - до 36 560, умерли еще девять человек, заявил в воскресенье на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 735 человек, из них 54 детей, а также 48 медработника. Зафиксированы девять летальных случаев. Выздоровели 103 человека. Всего за время пандемии заболели 36 560 человек… Всего выздоровели 16 509 человек, а летальных случаев 1002", - сказал Степанов.
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По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 101, Ровенской – 96 и Закарпатской – 80.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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