На Украине число случаев COVID-19 выросло до 36 560

"За минувшие сутки заболели 735 человек, из них 54 детей, а также 48 медработника. Зафиксированы девять летальных случаев. Выздоровели 103 человека. Всего за время пандемии заболели 36 560 человек… Всего выздоровели 16 509 человек, а летальных случаев 1002", - сказал Степанов.