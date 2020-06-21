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Путин наградил сотрудников центров "Вектор" и "Микроб" орденом Пирогова
Владимир Путин наградил орденами Пирогова руководство и сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и НИИ "Микроб" за борьбу с... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:13
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, владимир путин

Путин наградил сотрудников центров "Вектор" и "Микроб" орденом Пирогова

10:27 21.06.2020 (обновлено: 11:13 21.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНПФ "Исследовательский центр" в Кольцово
НПФ Исследовательский центр в Кольцово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НПФ "Исследовательский центр" в Кольцово. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин наградил орденами Пирогова руководство и сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и НИИ "Микроб" за борьбу с коронавирусом.
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
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Так, ордена получили заместители гендиректора "Вектора" Александр Агафонов, Елена Гаврилова, Елена Нечаева, директор института Елена Даниленко, главный инженер Алексей Куликов, главный зоотехник Татьяна Гутова, а также научные сотрудники и стажеры-исследователи.
Орденом Пирогова вручили замдиректору центра "Микроб" Светлане Щербаковой, главному инженеру Константину Морозову и многим другим ведущим научным сотрудникам.
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