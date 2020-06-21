https://ria.ru/20200621/1573252312.html
Путин наградил сотрудников центров "Вектор" и "Микроб" орденом Пирогова
Владимир Путин наградил орденами Пирогова руководство и сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и НИИ "Микроб" за борьбу с... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:27
2020-06-21T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
владимир путин
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https://ria.ru/20200530/1572217986.html
https://ria.ru/20200621/1573170014.html
1
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156175/04/1561750489_0:63:3072:1791_1400x0_80_0_0_0d69b2af6b1d864bc574a42ac71ef202.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, владимир путин