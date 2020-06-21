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Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда

10:26 21.06.2020 (обновлено: 11:02 21.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
Согласно указу, звание Героя труда РФ присуждается за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 "Проценко Денису Николаевичу - главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница 40 Департамента здравоохранения города Москвы".
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Кроме того, звания удостоены главврач петербургской городской Покровской больницы Марина Бахолдина, главврач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 29" Юлия Гаревская, врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" Ирина Коваль, главврач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы "Городская клиническая больница №52 Департамента учреждения здравоохранения Москвы" Марьяна Лысенко.
Ранее президент подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского, в соответствии с указом, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
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Это хорошо, только вот утомил он своим появляем в СМИ ежедневно. Отдохнуть бы ему хотя бы на пару деньков...
21 июня, 10:33
Сергей И.
220015
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