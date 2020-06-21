https://ria.ru/20200621/1573252280.html
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:26
2020-06-21T11:02
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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Сергей И.
Это хорошо, только вот утомил он своим появляем в СМИ ежедневно. Отдохнуть бы ему хотя бы на пару деньков...
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
Согласно указу, звание Героя труда РФ присуждается за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 "Проценко Денису Николаевичу - главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница 40 Департамента здравоохранения города Москвы".
Кроме того, звания удостоены главврач петербургской городской Покровской больницы Марина Бахолдина, главврач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 29" Юлия Гаревская, врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" Ирина Коваль, главврач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы "Городская клиническая больница №52 Департамента учреждения здравоохранения Москвы" Марьяна Лысенко.
Ранее президент подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского, в соответствии с указом, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф