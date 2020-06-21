Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им отечественная система здравоохранения достойно проходит все испытания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём медицинского работника – с праздником, который отмечают не только медики, но и миллионы людей у нас в стране", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что весь состав медицинского персонала в РФ - это по-настоящему уникальные специалисты с большим сердцем и душой, преданные своей профессии. Он отметил, что врачи в круглосуточном режиме принимают важнейшие решения, проводят сложнейшие операции, научные исследования, разрабатывают современные лекарства и вакцины.
"Нынешний год для всех нас – год борьбы с опасной коронавирусной инфекцией. Благодаря вам отечественная система здравоохранения с достоинством проходит эти серьёзные испытания. Помогая пациентам победить тяжёлый недуг, каждый из вас демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Ценой своей жизни вы спасаете людей, возвращаете им здоровье, надежду на счастливое и благополучное будущее", - отметил премьер.
Мишустин поблагодарил врачей за благородный, подвижнический труд, ответственное отношение к профессиональному долгу и доброту. А также выразил особые слова благодарности ветеранам отрасли, чей опыт помогает сохранить её традиции и служит примером для новых поколений специалистов.
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