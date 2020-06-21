Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

"Нынешний год для всех нас – год борьбы с опасной коронавирусной инфекцией. Благодаря вам отечественная система здравоохранения с достоинством проходит эти серьёзные испытания. Помогая пациентам победить тяжёлый недуг, каждый из вас демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Ценой своей жизни вы спасаете людей, возвращаете им здоровье, надежду на счастливое и благополучное будущее", - отметил премьер.