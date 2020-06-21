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Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им отечественная система... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

10:24 21.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им отечественная система здравоохранения достойно проходит все испытания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём медицинского работника – с праздником, который отмечают не только медики, но и миллионы людей у нас в стране", - сказал Мишустин.
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Он подчеркнул, что весь состав медицинского персонала в РФ - это по-настоящему уникальные специалисты с большим сердцем и душой, преданные своей профессии. Он отметил, что врачи в круглосуточном режиме принимают важнейшие решения, проводят сложнейшие операции, научные исследования, разрабатывают современные лекарства и вакцины.
"Нынешний год для всех нас – год борьбы с опасной коронавирусной инфекцией. Благодаря вам отечественная система здравоохранения с достоинством проходит эти серьёзные испытания. Помогая пациентам победить тяжёлый недуг, каждый из вас демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Ценой своей жизни вы спасаете людей, возвращаете им здоровье, надежду на счастливое и благополучное будущее", - отметил премьер.
Мишустин поблагодарил врачей за благородный, подвижнический труд, ответственное отношение к профессиональному долгу и доброту. А также выразил особые слова благодарности ветеранам отрасли, чей опыт помогает сохранить её традиции и служит примером для новых поколений специалистов.
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