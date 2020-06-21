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Московский метрополитен выпустил карты "Тройка" ко дню медработника
Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" ко Дню медицинского работника, сообщает пресс-служба подземки. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:23
московское центральное кольцо (мцк)
московский метрополитен
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен, общество

Московский метрополитен выпустил карты "Тройка" ко дню медработника

10:23 21.06.2020
519
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" ко Дню медицинского работника, сообщает пресс-служба подземки.
"Московский метрополитен выпустил ко Дню медицинского работника коллекционную серию карт "Тройка" и билетов "Единый". С 20 июня тематические карты "Тройка" доступны в билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии. Тематические билеты "Единый" также доступны для покупки во всех кассах метрополитена", - говорится в сообщении.
Как отметила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, День медицинского работника – это возможность от лица Московского метрополитена выразить благодарность медикам, которые, зачастую рискуя собой, сохраняют здоровье и спасают жизни.
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"Мы подготовили эксклюзивные карты "Тройка" и билеты "Единый", приуроченные к празднику, разместили поздравления на медиафасаде Смоленского метромоста, экране павильона МЦД и на экранах в вагонах подвижного состава", – рассказала Темникова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что тираж тематических билетов "Единый" составил 400 тысяч экземпляров, а карт "Тройка" – 10 тысяч экземпляров. Фраза "Больше, чем работа" на тематических проездных символизирует нелёгкий труд медицинских работников, которым посвящена тематическая серия проездных.
Кроме того, отмечается, что в вагонах подвижного состава к празднику разместили около 300 стикеров с благодарностью медицинским работникам и фактами о столичном здравоохранении. На эскалаторах метро, а также на платформах МЦК и МЦД с 18 июня звучали поздравления с Днем медработника от известных актёров и ведущих экспертов столичного департамента здравоохранения.
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