Московский метрополитен выпустил карты "Тройка" ко дню медработника

"Московский метрополитен выпустил ко Дню медицинского работника коллекционную серию карт "Тройка" и билетов "Единый". С 20 июня тематические карты "Тройка" доступны в билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии. Тематические билеты "Единый" также доступны для покупки во всех кассах метрополитена", - говорится в сообщении.