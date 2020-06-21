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Россияне в воскресенье вернутся на родину из Киргизии, Молдавии и Сербии
Вывозные рейсы в РФ из Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Сербии планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:16
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, ташкент, сербия, узбекистан, молдавия, шереметьево (аэропорт), киргизия, общество

Россияне в воскресенье вернутся на родину из Киргизии, Молдавии и Сербии

10:16 21.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Сербии планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Бишкек - Москва, Кишинев - Москва, Ташкент - Екатеринбург, Белград - Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Air Moldova
07:25Распространение нового коронавируса
Чартер доставит из Кишинева в Москву 119 пассажиров
300012
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МоскваТашкентСербияУзбекистанМолдавияШереметьево (аэропорт)КиргизияОбщество
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