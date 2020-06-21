В Калмыкии продлили режим самоизоляции

ВОЛГОГРАД, 21 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Калмыкии продлен ещё на неделю - до 28 июня, но возобновляется работа гостиниц и отделов МФЦ, сообщил на своей странице ВКонтакте глава республики Бату Хасиков

Регион в начале июня перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновилась работа общественного транспорта.

По словам Хасикова, в Калмыкии наблюдается снижение количества больных коронавирусом, ежедневно из больниц выписывается более 20 человек.

"Однако по рекомендации Роспотребнадзора приняли решение продлить режим самоизоляции до 28 июня. И сохраняем обязательный масочный режим", - говорится в сообщении Хасикова.

При этом, по словам главы, в республике возобновляют работу отделы МФЦ, гостиницы и салоны красоты.

По данным оперштаба региона, на 20 июня в Калмыкии зарегистрировано 1327 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 за последние сутки. Выздоровели 979 человек, 20 скончались.