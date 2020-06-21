https://ria.ru/20200621/1573251960.html
В Калмыкии продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калмыкии продлен ещё на неделю - до 28 июня, но возобновляется работа гостиниц и отделов МФЦ, сообщил на своей странице ВКонтакте глава... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:14
2020-06-21T10:14
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бату хасиков
республика калмыкия
общество
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152675/48/1526754839_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_1b4afd9b393ae458e8fbd530c3fafbce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бату хасиков, республика калмыкия, общество
ВОЛГОГРАД, 21 июн - РИА Новости.
Режим самоизоляции в Калмыкии
продлен ещё на неделю - до 28 июня, но возобновляется работа гостиниц и отделов МФЦ, сообщил на своей странице ВКонтакте
глава республики Бату Хасиков
.
Регион в начале июня перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновилась работа общественного транспорта.
По словам Хасикова, в Калмыкии наблюдается снижение количества больных коронавирусом, ежедневно из больниц выписывается более 20 человек.
"Однако по рекомендации Роспотребнадзора приняли решение продлить режим самоизоляции до 28 июня. И сохраняем обязательный масочный режим", - говорится в сообщении Хасикова.
При этом, по словам главы, в республике возобновляют работу отделы МФЦ, гостиницы и салоны красоты.
По данным оперштаба региона, на 20 июня в Калмыкии зарегистрировано 1327 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 за последние сутки. Выздоровели 979 человек, 20 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф