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В Калмыкии продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калмыкии продлен ещё на неделю - до 28 июня, но возобновляется работа гостиниц и отделов МФЦ, сообщил на своей странице ВКонтакте глава... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бату хасиков, республика калмыкия, общество

В Калмыкии продлили режим самоизоляции

10:14 21.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 21 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Калмыкии продлен ещё на неделю - до 28 июня, но возобновляется работа гостиниц и отделов МФЦ, сообщил на своей странице ВКонтакте глава республики Бату Хасиков.
Регион в начале июня перешёл на второй этап снятия ограничений – открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновилась работа общественного транспорта.
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По словам Хасикова, в Калмыкии наблюдается снижение количества больных коронавирусом, ежедневно из больниц выписывается более 20 человек.
"Однако по рекомендации Роспотребнадзора приняли решение продлить режим самоизоляции до 28 июня. И сохраняем обязательный масочный режим", - говорится в сообщении Хасикова.
При этом, по словам главы, в республике возобновляют работу отделы МФЦ, гостиницы и салоны красоты.
По данным оперштаба региона, на 20 июня в Калмыкии зарегистрировано 1327 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 за последние сутки. Выздоровели 979 человек, 20 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бату ХасиковРеспублика КалмыкияОбщество
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