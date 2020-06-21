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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573251912.html
В Армении число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 560 и достигло 20 268, еще 18 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч

10:11 21.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 560 и достигло 20 268, еще 18 человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В субботу власти республики сообщали о 19 708 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 332 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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"В Армении подтверждены 20 268 случаев коронавируса. Вылечились 9002 пациента. Скончались 350 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 802 пациента, проведены 95 754 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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