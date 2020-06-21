В Крыму за сутки выявили 13 случаев COVID-19

"Подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества подтвержденных случаев 6 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 7 человек обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".