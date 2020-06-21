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В Крыму за сутки выявили 13 случаев COVID-19
Тринадцать новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Крыму, общее число заболевших превысили 600 человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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коронавирус в россии, здоровье - общество

В Крыму за сутки выявили 13 случаев COVID-19

10:09 21.06.2020 (обновлено: 10:19 21.06.2020)
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкФельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи
© РИА Новости / Анна Садовникова
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Фельдшер скорой помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Тринадцать новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Крыму, общее число заболевших превысили 600 человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества подтвержденных случаев 6 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 7 человек обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Аксенов подчеркнул, что всего на текущий период в республике зарегистрировано 608 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 403 человека.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Коронавирус в РоссииЗдоровье - Общество
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