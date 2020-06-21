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Распространение нового коронавируса
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В больнице в Коммунарке лечатся более 360 пациентов
Более 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:04
распространение нового коронавируса
денис проценко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В больнице в Коммунарке лечатся более 360 пациентов

10:04 21.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 367 человек, поступило 49 человек, четыре умерли.
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