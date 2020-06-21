https://ria.ru/20200621/1573251717.html
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:03
2020-06-21T11:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://ria.ru/20200621/1573170014.html
Анна Луч
медики стоят на передовой.... и пусть нытики кричат, что они делают свою работу, но безвылазно, не бывая дома неделями работают истинные врачи с большой буквы
11
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_f2280ee857aa7eefc5d40a5dc3b04a94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_336:0:2383:2047_1400x0_80_0_0_5e23fc148fc0ff3c853833d6eddd8af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин