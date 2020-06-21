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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
владимир путин
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https://ria.ru/20200621/1573170014.html
медики стоят на передовой.... и пусть нытики кричат, что они делают свою работу, но безвылазно, не бывая дома неделями работают истинные врачи с большой буквы
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

10:03 21.06.2020 (обновлено: 11:42 21.06.2020)
6607
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
Популярные комментарии
медики стоят на передовой.... и пусть нытики кричат, что они делают свою работу, но безвылазно, не бывая дома неделями работают истинные врачи с большой буквы
21 июня, 10:59
Анна Луч
811001
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