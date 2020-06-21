В Грузии число случаев COVID-19 превысило 900

"Число выявленных случаев инфицирования - 906, среди них выздоровел 755 человек, смертельных случаев - 14", - говорится на сайте.

Выздоровевших за сутки стало на три человека больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 269.