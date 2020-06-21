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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573251688.html
В Грузии число случаев COVID-19 превысило 900
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на восемь и достигло 906, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:02
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии число случаев COVID-19 превысило 900

10:02 21.06.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на восемь и достигло 906, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 906, среди них выздоровел 755 человек, смертельных случаев - 14", - говорится на сайте.
Выздоровевших за сутки стало на три человека больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 269.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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