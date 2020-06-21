В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19

БАРНАУЛ, 21 июн - РИА Новости. В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

"За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 72 заболевших коронавирусом… За сутки зарегистрировано три смертельных случая, которые определены как иные причины смерти", - говорится в сообщении

Всего скончались – 55 взрослых, в том числе 28 с COVID-19. "Три случая (смерти - ред.) находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.

Общее число случаев COVID в регионе составляет 3298, среди пациентов 342 ребенка до 17 лет включительно.

"Тяжелобольных – 48, на аппарате ИВЛ - 18. Всего выздоровело – 2229 (2008 взрослых и 221 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 12 человек (взрослые – 11, дети – 1)", - уточняют в оперштабе.

На 21 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 808 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 868 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 167 880 человека.