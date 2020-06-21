https://ria.ru/20200621/1573251640.html
В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19
В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:00
2020-06-21T10:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, алтайский край
БАРНАУЛ, 21 июн - РИА Новости.
В Алтайском крае
зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 72 заболевших коронавирусом… За сутки зарегистрировано три смертельных случая, которые определены как иные причины смерти", - говорится в сообщении
Всего скончались – 55 взрослых, в том числе 28 с COVID-19. "Три случая (смерти - ред.) находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
Общее число случаев COVID в регионе составляет 3298, среди пациентов 342 ребенка до 17 лет включительно.
"Тяжелобольных – 48, на аппарате ИВЛ - 18. Всего выздоровело – 2229 (2008 взрослых и 221 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 12 человек (взрослые – 11, дети – 1)", - уточняют в оперштабе.
На 21 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 808 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 868 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 167 880 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.